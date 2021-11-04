Депутат Андрій Мотовиловець став першим заступником голови фракції «Слуга народу»

Народний депутат від фракції «Слуги Народу» Андрій Мотовиловець став першим заступником голови фракції. Таке рішення на засіданні парламенту 4 листопада оголосив спікер Руслан Стефанчук.

Рішення про його призначення фракція ухвалила на засіданні, яке відбулось 1 листопада. На цій посаді Мотовиловець замінив Олександра Корнієнка, який став першим віцеспікером парламенту.

У Раді Андрій Мотовиловець є членом комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Також він очолює Київську обласну організацію «Слуга народу».