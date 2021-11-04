Депутат Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции «Слуга народа»

Народный депутат от фракции «Слуги Народа» Андрей Мотовиловец стал первым заместителем главы фракции. Такое решение на заседании парламента 4 ноября объявил спикер Руслан Стефанчук.

Решение о его назначении фракция приняла на заседании, которое состоялось 1 ноября. На этой должности Мотовиловец заменил Александра Корниенко, который стал первым виц-спикером парламента.

В Раде Андрей Мотовиловец является членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Также он возглавляет Киевскую областную организацию «Слуга народа».