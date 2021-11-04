До 2040 року Україна та ще 40 країн відмовляться від вугілля

На кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія) понад 40 країн, які використовують вугілля, зобовʼязалися відмовитися від викопного палива. Серед них такі країни, як Україна, Вʼєтнам, Польща та Канада.

Про це повідомляє The Guardian.

Зобовʼязання передбачають, що країни-підписанти будуть поступово відмовляться від будівництва нових вугільних електростанцій і більше не інвестуватимуть в цю галузь. Більш багаті країни планують реалізувати цю обіцянку до 2030 року, а менш багаті — до 2040-го.

Однак найбільші країни, які сильно залежать від вугілля, не підписалися під цією обіцянкою. Серед них — Австралія, Китай, Індія та США.

На саміті країни зійшлися у думці, що поетапна відмова від вугілля має вирішальне значення для скорочення викидів вуглецю, аби призупинити процес глобального потепління.