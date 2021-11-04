К 2040 году Украина и еще 40 стран откажутся от угля

На климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия) более 40 стран, использующих уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них такие страны как Украина, Вьетнам, Польша и Канада.

Об этом сообщает The Guardian.

Обязательства предусматривают, что страны-подписанты будут постепенно отказываться от строительства новых угольных электростанций и перестанут инвестировать в эту отрасль. Более богатые страны планируют реализовать это обещание к 2030 году, а менее богатые — к 2040-му.

Однако крупнейшие страны, сильно зависящие от угля, не подписались под этим обещанием. Среди них — Австралия, Китай, Индия и США.

На саммите страны пришли к мнению, что поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, что может приостановить процесс глобального потепления.