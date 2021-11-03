США виділять $25 млн на розвиток виробництва безпечної ядерної енергії. Серед учасників ініціативи Україна, Польща та Румунія

США оголосили про виділення $25 мільйонів на ініціативу Nuclear Futures Package, яка передбачає розширення доступу країн до безпечної ядерної енергетики.

Про це 3 листопада на конференції ООН зі зміни клімату заявила заступниця державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс, повідомили у Державному департаменті США.

«У рамках Nuclear Futures Package США раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україною, Бразилією, Румунією та Індонезією задля підтримки прогресу у досягненні їхніх цілей у галузі ядерної енергетики», — йдеться у заяві.