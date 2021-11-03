США выделят $25 млн на развитие производства безопасной ядерной энергии. Среди участников инициативы Украина, Польша и Румыния

США объявили о выделении $25 миллионов по инициативе Nuclear Futures Package, которая предусматривает расширение доступа стран к безопасной ядерной энергетике.

Об этом 3 ноября на конференции ООН по изменению климата заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Бонни Дженкинс, сообщили в Государственном департаменте США.

«В рамках Nuclear Futures Package США рады сотрудничать с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией для поддержки прогресса в достижении их целей в области ядерной энергетики», — говорится в заявлении.