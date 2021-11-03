У Данії повідомили про спалах пташиного грипу на фермі

Пташиний грип — це інфекційна хвороба птахів, що викликана штамами вірусу грипу типу H1N1. Інфекція може призводити до появи у птахів широкого ряду симптомів (дискоординація рухів, відсутність реакції на зовнішні подразники і пригнічений стан, набрякання і почорніння гребеня, набряклість голови та шиї). Хвороба може мати як безсимптомний перебіг, так і спричинити швидку смерть. ВООЗ зазначає, що зазвичай віруси пташиного грипу не інфікують людей. Однак є випадки, коли деякі високопатогенні штами спричинюють важку респіраторну хворобу у людей. У більшості випадків інфіковані люди мали тісні контакти з інфікованими домашніми птахами або предметами, забрудненими їх послідом.

У лютому Росія направила до Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) інформацію про перший у світі випадок зараження людини новим штамом пташиного грипу H5N8. Його виявили у семи співробітників птахофабрики на півдні Росії.

У червні у Китаї виявили перший у світі випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3.