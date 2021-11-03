В Дании сообщили о вспышке птичьего гриппа на ферме

Птичий грипп – это инфекционная болезнь птиц, вызванная штаммами вируса гриппа типа H1N1. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов (дискоординация движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние, опухание и почернение гребня, отечность головы и шеи). Болезнь может иметь как бессимптомное течение, так и повлечь скорую смерть. ВОЗ отмечает, что обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако есть случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь у людей. В большинстве случаев инфицированные люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или загрязненными их пометом предметами.

В феврале Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом в мире случае заражения человека новым штаммом птичьего гриппа H5N8. Его выявили у семи сотрудников птицефабрики на юге России.

В июне в Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.