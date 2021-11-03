«Не готовий платити такі гроші». Безос пропонував актору Тому Генксу злітати в космос за $28 мільйонів

Засновник Amazon й Blue Origin Джефф Безос пропонував голлівудському акторові Тому Генксу вирушити в космос на кораблі New Shepard, але той відмовився платити за політ $28 мільйонів.

Про це пише CNN.

На ток-шоу Джиммі Кіммела Генкса запитали, чи правда, що Безос йому пропонував полетіти в космос. «Ну так, за умови, що я заплачу. Це коштувало $28 млн, або щось на зразок того», — відповів актор. Генкс додав, що «його справи йдуть добре, але він не готовий платити такі гроші».