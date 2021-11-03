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Мінкульт вніс до чорного списку ще 31 російського актора. Вони знімалися у пропагандистському фільмі про Донбас

Автор:
Катерина Кадакова
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора.

Про це 4 листопада повідомили в Мінкульті.

Як зазначається, зміни внесли за поданням Служби безпеки України. До переліку ввійшли:

  • Анастасія Бакланова;
  • Павло Богомолов;
  • Тетяна Бурнакіна;
  • Ілля Власов;
  • Сергій Воробйов;
  • Костянтин Гапонов;
  • Михайло Грищенко;
  • Роман Гусєв;
  • Усеін Дегерменджі;
  • Ілля Домбровський;
  • Олександр Загуляєв;
  • В’ячеслав Земляной;
  • Олександр Классен;
  • Юрій Котов;
  • Євгеній Кузьмін;
  • Олександр Лапшов/Лапшев;
  • Ігор Лучіхін;
  • Володимир Міллер;
  • Катерина Насонова;
  • Роман Нікіфоров;
  • Андрій Пензін;
  • Єгор Попов;
  • Михайло Разінкін;
  • Олександр Романов;
  • Андрій Скабара;
  • Валентин Томусяк;
  • Євгеній Федоров;
  • Андрій Фомін;
  • Дмитро Чудін;
  • Максим Шпаковський;
  • Людмила Яковлева/Заплатнікова.

Зазначимо, більшість із цих акторів взяли участь у російському пропагандистському фільмі про окупований Донбас «Пригрів» (рос. — «Солнцепек»). За сюжетом події розгортаються у 2014 році в Луганську. Головним героєм є «афганець», який після початку бойових дій у сусідньому Донецьку вирішив виїхати з сім’єю до Росії. У фільмі найманці «ПВК Вагнера» є позитивними героями, а українські військові — негативними. До того ж у стрічці присутня пропагандистська термінологія: військових ЗСУ називають «карателями», а терористів «Л/ДНР» — «ополченням».

Станом на 3 листопада, у чорному списку Мінкульту вже 258 прізвищ російських діячів.