Мінкульт вніс до чорного списку ще 31 російського актора. Вони знімалися у пропагандистському фільмі про Донбас

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, ще 31 російського актора.
Про це 4 листопада повідомили в Мінкульті.
Як зазначається, зміни внесли за поданням Служби безпеки України. До переліку ввійшли:
- Анастасія Бакланова;
- Павло Богомолов;
- Тетяна Бурнакіна;
- Ілля Власов;
- Сергій Воробйов;
- Костянтин Гапонов;
- Михайло Грищенко;
- Роман Гусєв;
- Усеін Дегерменджі;
- Ілля Домбровський;
- Олександр Загуляєв;
- В’ячеслав Земляной;
- Олександр Классен;
- Юрій Котов;
- Євгеній Кузьмін;
- Олександр Лапшов/Лапшев;
- Ігор Лучіхін;
- Володимир Міллер;
- Катерина Насонова;
- Роман Нікіфоров;
- Андрій Пензін;
- Єгор Попов;
- Михайло Разінкін;
- Олександр Романов;
- Андрій Скабара;
- Валентин Томусяк;
- Євгеній Федоров;
- Андрій Фомін;
- Дмитро Чудін;
- Максим Шпаковський;
- Людмила Яковлева/Заплатнікова.
Зазначимо, більшість із цих акторів взяли участь у російському пропагандистському фільмі про окупований Донбас «Пригрів» (рос. — «Солнцепек»). За сюжетом події розгортаються у 2014 році в Луганську. Головним героєм є «афганець», який після початку бойових дій у сусідньому Донецьку вирішив виїхати з сім’єю до Росії. У фільмі найманці «ПВК Вагнера» є позитивними героями, а українські військові — негативними. До того ж у стрічці присутня пропагандистська термінологія: військових ЗСУ називають «карателями», а терористів «Л/ДНР» — «ополченням».
Станом на 3 листопада, у чорному списку Мінкульту вже 258 прізвищ російських діячів.
- Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що вважає за необхідне переглянути критерії, за якими складаються чорні списки артистів, які загрожують національній безпеці України.
- У травні 2021 року Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти 11 російських артистів. Підставою для цього в уряді назвали порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію Криму та організацію там концертів й інших публічних заходів.