Мінкульт вніс до чорного списку ще 31 російського актора. Вони знімалися у пропагандистському фільмі про Донбас

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України , ще 31 російського актора.

Олександр Лапшов/Лапшев;

Ігор Лучіхін;

Володимир Міллер;

Катерина Насонова;

Роман Нікіфоров;

Андрій Пензін;

Єгор Попов;

Михайло Разінкін;

Олександр Романов;

Андрій Скабара;

Валентин Томусяк;

Євгеній Федоров;

Андрій Фомін;

Дмитро Чудін;

Максим Шпаковський;

Людмила Яковлева/Заплатнікова.

Зазначимо, більшість із цих акторів взяли участь у російському пропагандистському фільмі про окупований Донбас «Пригрів» (рос. — «Солнцепек»). За сюжетом події розгортаються у 2014 році в Луганську. Головним героєм є «афганець», який після початку бойових дій у сусідньому Донецьку вирішив виїхати з сім’єю до Росії. У фільмі найманці «ПВК Вагнера» є позитивними героями, а українські військові — негативними. До того ж у стрічці присутня пропагандистська термінологія: військових ЗСУ називають «карателями», а терористів «Л/ДНР» — «ополченням».

Станом на 3 листопада, у чорному списку Мінкульту вже 258 прізвищ російських діячів.