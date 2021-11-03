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Минкульт внес в черный список еще 31 российского актера. Они снимались в пропагандистском фильме о Донбассе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, еще 31 российского актера.

Об этом сообщили 4 ноября в Минкульте.

Как отмечается, изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список вошли:

  • Анастасия Бакланова;
  • Павел Богомолов;
  • Татьяна Бурнакина;
  • Илья Власов;
  • Сергей Воробьев;
  • Константин Гапонов;
  • Михаил Грищенко;
  • Роман Гусев;
  • Усеин Дегерменджи;
  • Илья Домбровский;
  • Александр Загуляев;
  • Вячеслав Земляной;
  • Александр Классен;
  • Юрий Котов;
  • Евгений Кузьмин;
  • Александр Лапшов/Лапшев;
  • Игорь Лучихин;
  • Владимир Миллер;
  • Екатерина Насонова;
  • Роман Никифоров;
  • Андрей Пензин;
  • Егор Попов;
  • Михаил Разинкин;
  • Александр Романов;
  • Андрей Скабара;
  • Валентин Томусяк;
  • Евгений Федоров;
  • Андрей Фомин;
  • Дмитрий Чудин;
  • Максим Шпаковский;
  • Людмила Яковлева/Заплатникова.

Отметим, большинство из этих актеров приняли участие в российском пропагандистском фильме об оккупированном Донбассе «Солнцепек». По сюжету события разворачиваются в 2014 году в Луганске. Главный герой — «афганец», который после начала боевых действий в соседнем Донецке решил уехать с семьей в Россию. В фильме наемники «ЧВК Вагнера» являются положительными героями, а украинские военные — негативными. К тому же в ленте присутствует пропагандистская терминология: военных ВСУ называют «карателями», а террористов «Л/ДНР» — «ополчением».

По состоянию на 3 ноября в черном списке Минкульта уже 258 фамилий российских деятелей.