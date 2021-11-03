Минкульт внес в черный список еще 31 российского актера. Они снимались в пропагандистском фильме о Донбассе

Александр Лапшов/Лапшев;

Игорь Лучихин;

Владимир Миллер;

Екатерина Насонова;

Роман Никифоров;

Андрей Пензин;

Егор Попов;

Михаил Разинкин;

Александр Романов;

Андрей Скабара;

Валентин Томусяк;

Евгений Федоров;

Андрей Фомин;

Дмитрий Чудин;

Максим Шпаковский;

Людмила Яковлева/Заплатникова.

Отметим, большинство из этих актеров приняли участие в российском пропагандистском фильме об оккупированном Донбассе «Солнцепек». По сюжету события разворачиваются в 2014 году в Луганске. Главный герой — «афганец», который после начала боевых действий в соседнем Донецке решил уехать с семьей в Россию. В фильме наемники «ЧВК Вагнера» являются положительными героями, а украинские военные — негативными. К тому же в ленте присутствует пропагандистская терминология: военных ВСУ называют «карателями», а террористов «Л/ДНР» — «ополчением».

По состоянию на 3 ноября в черном списке Минкульта уже 258 фамилий российских деятелей.