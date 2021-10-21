Минкультуры внесло в черный список еще 14 российских актеров

Министерство культуры и информационной политики внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список попали:

Сергей Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Владимир Ильин;

Алексей Кравченко;

Евгений Кузьмин;

Александр Марушев;

Андрей Терентьев;

Никита Терентьев;

Светлана Терентьева;

Глеб Темнов;

Алексей Червяков;

Елена Чижова;

Андрей Шаповал.

13 сентября Служба безопасности Украины заявила, что российскому рэпперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещено давать концерты в Украине.