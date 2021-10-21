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Минкультуры внесло в черный список еще 14 российских актеров

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Министерство культуры и информационной политики внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Изменения внесли по представлению Службы безопасности Украины. В список попали:

  • Сергей Гарусов;
  • Максим Дахненко;
  • Марина Денисова;
  • Владимир Ильин;
  • Алексей Кравченко;
  • Евгений Кузьмин;
  • Александр Марушев;
  • Андрей Терентьев;
  • Никита Терентьев;
  • Светлана Терентьева;
  • Глеб Темнов;
  • Алексей Червяков;
  • Елена Чижова;
  • Андрей Шаповал.

13 сентября Служба безопасности Украины заявила, что российскому рэпперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещено давать концерты в Украине.

  • Перед этим Министерство культуры обновило перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Туда попал российский комментатор Дмитрий Губерниев.