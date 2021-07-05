Минкульт внес в черный список российского комментатора Губерниева

Министерство культуры обновило перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Туда попал российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Об этом говорится на сайте Минкульта.

Там указано, что Губерниев попал в перечень с 1 июля 2021 года.

«По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться», — подчеркнули в ведомстве.

Сам же Губерниев заверил, что всегда во время своей работы поддерживает Украину, украинский спорт и украинскую культуру.