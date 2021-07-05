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Минкульт внес в черный список российского комментатора Губерниева

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Минкульт внес в черный список российского комментатора Губерниева

citaty.net

Министерство культуры обновило перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Туда попал российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Об этом говорится на сайте Минкульта.

Там указано, что Губерниев попал в перечень с 1 июля 2021 года.

«По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться», — подчеркнули в ведомстве.

Сам же Губерниев заверил, что всегда во время своей работы поддерживает Украину, украинский спорт и украинскую культуру.

  • Дмитрий Губерниев — российский спортивный телеведущий и комментатор, ранее был главным редактором Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК.
  • Губерниев неоднократно поддерживал Владимира Путина и его партию «Единая Россия». Он также был доверенным лицом Путина на последних выборах в РФ.