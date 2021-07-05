Мінкульт вніс до чорного списку російського коментатора Губернієва

Міністерство культури оновило перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України. Туди потрапив російський коментатор Дмитро Губернієв.

Про це йдеться на сайті Мінкульту.

Там вказано, що Губернієв потрапив до переліку з 1 липня 2021 року.

«У міру надходження до Міністерства культури від Служби безпеки України звернень щодо розширення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформація на сайті буде оновлюватись», — підкреслили у відомстві.

Сам же Губернієв запевнив, що завжди під час своєї роботи підтримує Україну, український спорт та українську культуру.