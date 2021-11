Airbnb відтворив квартиру Кері Бредшоу із «Сексу і міста» і здасть її в оренду на одну ніч

Сервіс оренди житла Airbnb на честь продовження серіалу «Секс і місто», яке отримало назву And Just Like That, відтворив квартиру Кері Бредшоу (Сари Джесіки Паркер) і здасть її на одну ніч в оренду.

Бронювання відкривається в понеділок, 8 листопада, о південь за північноамериканським східним часом. Квартиру зможуть орендувати двоє людей на одну ніч — з 12 на 13 листопада. Житло розташоване в Нью-Йорку на Мангеттені у Верхньому Іст-Сайді, ніч коштуватиме $23.