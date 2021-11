Airbnb воспроизвел квартиру Кэри Брэдшоу из «Секса в большом городе» и сдаст ее в аренду на одну ночь

Сервис аренды жилья Airbnb в честь продолжения сериала «Секс в большом городе», получившего название And Just Like That, воспроизвел квартиру Кэри Брэдшоу (Сары Джессики Паркер) и сдаст ее на одну ночь в аренду.

Бронирование открывается в понедельник, 8 ноября, в полдень по североамериканскому восточному времени. Квартиру смогут арендовать два человека на одну ночь — с 12 на 13 ноября. Жилье расположено в Нью-Йорке на Манхэттене в Верхнем Ист-Сайде, ночь обойдется в $23.