Американські есмінці-невидимки Zumwalt озброять гіперзвуковими ракетами. Загалом у флоту США таких три

Американські ескадрені есмінці-невидимки типу Zumwalt отримають на озброєння гіперзвукові ракети. Ними замінять 155-мм артилерійські установки AGS, які так і не стріляли.

Про це пише The Drive.

Військово-морські сили США планують переобладнати перший Zumwalt під поки що секретну зброю у 2024 фінансовому році. Наразі відомо, що есмінці отримають гіперзвукову зброю середньої дальності, яку розмістять на місці AGS. У кожного Zumwalt по дві такі 155-мм гармати — замість них можна встановити 12 пускових установок.

У флоту США всього три есмінці-невидимки: USS «Зумвольт» (DDG 1000), який увійшов у бойовий стрій у жовтні 2016 року, USS «Майкл Монсур» (DDG 1001) — увійшов у стрій в січні 2019 року, USS «Ліндон Б. Джонсон» (DDG 1002). Останній ВМС США планують отримати у 2023 році.

На озброєнні кожного з цих есмінців, крім гармат AGS, є 20 пускових установок Mk. 57 VLS на 80 ракет і дві зенітні 30-мм гармати Mk.46.