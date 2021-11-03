Американские эсминцы-невидимки Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами. Всего у флота США таких три

Американские эскадренные эсминцы-невидимки типа Zumwalt получат на вооружение гиперзвуковые ракеты. Ими заменят 155-мм артиллерийские установки AGS, которые так ни разу и не стреляли.

Об этом пишет The Drive.

Военно-морские силы США планируют переоборудовать первый Zumwalt под пока еще секретное оружие в 2024 финансовом году. Пока известно, что эсминцы получат гиперзвуковое оружие средней дальности, которые разместят на месте AGS. У каждого Zumwalt по две такие 155-мм пушки — вместо них можно установить 12 пусковых установок.

У флота США всего три эсминца-невидимки: USS «Замволт» (DDG 1000), который вошел в боевой строй в октябре 2016 года, USS «Майкл Монсур» (DDG 1001) — вошел в строй в январе 2019 года, USS «Линдон Б. Джонсон» (DDG 1002). Последний ВМС США планируют получить в 2023 году.

На вооружении каждый из этих эсминцев, кроме пушек AGS, имеет 20 пусковых установок Mk. 57 VLS на 80 ракет и два зенитных 30-мм орудия Mk.46.