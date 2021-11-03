МВС Білорусі визнало ресурси телеканалу «Белсат» екстремістським формуванням

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало екстремістським формуванням інтернет-ресурси телеканалу «Белсат», який веде мовлення з Польщі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, обʼєднаних за допомогою інтернет-ресурсів «Белсат», — сказано у повідомленні.

Діяльність «Белсату» на території країни заборонена. За недавнім законом творців контенту телеканалу, журналістів та підписників інтернет-ресурсів телеканалу можуть судити за кримінальною статтею, яка передбачає до 7 років увʼязнення.