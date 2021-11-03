МВД Беларуси признало ресурсы телеканала «Белсат» экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Беларуси признало экстремистским формированием интернет-ресурсы телеканала «Белсат», который вещает из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат», — сказано в сообщении.

Деятельность «Белсата» на территории страны запрещена. По недавнему закону создателей контента телеканала, журналистов и подписчиков интернет-ресурсов телеканала могут судить по уголовной статье, которая предусматривает до 7 лет тюрьмы.