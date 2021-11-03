Україна удвічі скоротить використання бітуму з Білорусі під час будівництва доріг

Україна планує скоротити використання бітуму з Білорусі під час будівництва доріг із 60 до 30%.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів консультант «Великого будівництва» Юрій Голик.

«Коли всі розуміють який п*здець відбувається в Білорусі, що там диктатор, який божеволіє, бізнес починає диверсифікувати свої ризики. По-перше, багато компаній поставили установки з модифікації бітуму. По-друге, з минулого року бітум пішов танкерами. По-третє, з цього року танкерів побільшало. За підсумками цього року бітуму буде менше 50%», — зазначив головний ідеолог «Великого будівництва».

Також він додав, що надалі бітуму з Білорусі буде все менше і менше.

«Гадаю, що за підсумками наступного року буде менше 30%», — резюмував Голик.