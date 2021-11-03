Украина вдвое сократит использование битума из Беларуси при строительстве дорог

Украина планирует сократить использование битума из Беларуси при строительстве дорог с 60 до 30%.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал консультант «Большого строительства» Юрий Голик.

«Когда все понимают какой п*здец происходит в Беларуси, что там сходящий с ума диктатор бизнес начинает диверсифицировать свои риски. Во-первых, многие компании поставили установки по модификации битума. Во-вторых, с прошлого года битум пошел по танкерам. В-третьих, с этого года танкеров стало больше. По итогам этого года битума будет меньше 50%», – отметил главный идеолог «Большого строительства».

Также он добавил, что в дальнейшем битума из Беларуси будет меньше и меньше.

«Думаю, что по итогам следующего года будет даже меньше 30%», — резюмировал Голик.