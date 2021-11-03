Украина вдвое сократит использование битума из Беларуси при строительстве дорог

Украина планирует сократить использование битума из Беларуси при строительстве дорог с 60 до 30%.
Об этом в интервью «Бабелю» рассказал консультант «Большого строительства» Юрий Голик.
«Когда все понимают какой п*здец происходит в Беларуси, что там сходящий с ума диктатор бизнес начинает диверсифицировать свои риски. Во-первых, многие компании поставили установки по модификации битума. Во-вторых, с прошлого года битум пошел по танкерам. В-третьих, с этого года танкеров стало больше. По итогам этого года битума будет меньше 50%», – отметил главный идеолог «Большого строительства».
Также он добавил, что в дальнейшем битума из Беларуси будет меньше и меньше.
«Думаю, что по итогам следующего года будет даже меньше 30%», — резюмировал Голик.
- Программа «Большое строительство» стартовала в 2020 году. Одно из ее главных направдений — строительство дорог. За прошлый год по этой программе построили и отремонтировали более четырех тысяч километров дорог госзначения и около двух с половиной тысяч километров — местного. В основном дороги строят из асфальтобетона. Одна из его составляющих — битум, продукт переработки нефти.
- Больше всего битума украинским компаниям поставляет Беларусь. В 2020 году — около 540 тысяч тонн. На втором месте Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — он поставил около 335 тысяч тонн. На третьем месте Польша — 125 тысяч тонн. Еще 150 тонн в Украину привезли танкерами по морю из Греции, Турции, Испании и Италии.