Байден назвав «великою помилкою» відсутність Сі Цзіньпіна та Путіна на кліматичному саміті. Китай відповів

Президент США Джо Байден розкритикував лідерів Китаю та Росії за те, що вони не зʼявилися на кліматичний саміт COP26 у Глазго.

Про це повідомляє ВВС.

Байден наголосив, що «клімат — це величезна проблема для людства», тому відсутність Сі Цзіньпіна у Глазго стала «великою помилкою Китаю».

«Той факт, що Китай намагається затвердити нову роль у світі як світового лідера, нічого не означає, якщо країна не бере участі в такій важливій для світу конференції», — сказав глава Білого дому.

Він додав, що Росія постійно стикається з лісовими пожежами, коли горить тайга, а їх президент «завжди мовчить» з цього приводу.