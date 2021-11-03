Байден назвал «большой ошибкой» отсутствие Си Цзиньпина и Путина на климатическом саммите. Китай ответил

Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров Китая и России за то, что они не явились на климатический саммит COP26 в Глазго.

Об этом сообщает BBC.

Байден подчеркнул, что «климат — это огромная проблема для человечества», поэтому отсутствие Си Цзиньпина у Глазго стало «большой ошибкой Китая».

«Тот факт, что Китай пытается утвердить новую роль в мире как мирового лидера, ничего не означает, если страна не участвует в столь важной для мира конференции», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Россия постоянно сталкивается с лесными пожарами, когда горит тайга, а их президент «всегда молчит» по этому поводу.