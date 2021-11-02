Disney показала перший трейлер спін-офу «Мандалорця». Серіал розповість історію мисливця за головами Боби Фетта

Стримінговий сервіс Disney+ показав перший офіційний трейлер спін-офу серіалу «Мандалорець» із всесвіту «Зоряних війн» — «Книга Боби Фетта».

Серіал розповість «сольну» історію знаменитого мисливця за головами. Бобу Фетта знову грає Темуера Моррісон. У трейлері також зʼявилася відома за «Мандалорцем» найманка Феннек Шанд, яку зіграла Мінґ-На Вен.

У самому трейлері показано, як Фетт займає на планеті Татуїн палац Джабби Гатта та забирає собі його кримінальний клан.

Премʼєра серіалу відбудеться 29 грудня на Disney+.