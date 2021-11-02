Disney показала первый трейлер спин-оффа «Мандалорца». Сериал расскажет историю охотника за головами Бобы Фетта

Стриминговый сервис Disney+ показал первый официальный трейлер спин-оффа сериала «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн» — «Книга Бобы Фетта».
Сериал расскажет «сольную» историю знаменитого охотника за головами. Бобу Фетта снова играет Темуэра Моррисон. В трейлера также появилась известная по «Мандалорцу» наемница Феннек Шанд, которую сыграла Минг-На Вен.
В самом трейлере показано, как Фетт занимает на планете Татуин дворец Джаббы Хатта и забирает себе его криминальный клан.
Премьера сериала состоится 29 декабря на Disney+.
- В декабре 2020 года Disney+ анонсировала около 50 проектов. По вселенной «Звездных войн» запланировано два спин-оффа «Мандалорца», мультсериал Star Wars: The Bad Batch о временах войн клонов, фильм «Лэндо», «История дроидов» про R2-D2, C-3PO и третьего нового персонажа, фильм «Оби-Ван Кеноби», аниме-антология Star Wars: Visions и ряд других проектов.