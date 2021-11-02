Disney показала первый трейлер спин-оффа «Мандалорца». Сериал расскажет историю охотника за головами Бобы Фетта

Стриминговый сервис Disney+ показал первый официальный трейлер спин-оффа сериала «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн» — «Книга Бобы Фетта».

Сериал расскажет «сольную» историю знаменитого охотника за головами. Бобу Фетта снова играет Темуэра Моррисон. В трейлера также появилась известная по «Мандалорцу» наемница Феннек Шанд, которую сыграла Минг-На Вен.

В самом трейлере показано, как Фетт занимает на планете Татуин дворец Джаббы Хатта и забирает себе его криминальный клан.

Премьера сериала состоится 29 декабря на Disney+.