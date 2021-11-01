Кличко направив законопроєкт про столицю на оцінку Венеціанській комісії

Мер Києва Віталій Кличко направив текст законопроєкту про столицю (№2143-3) на розгляд Венеціанської комісії та Ради Європи.

Про це він розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

«Якщо комітет не надіслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже надіслано мною. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки», — заявив Кличко.

За його словами, цей законопроєкт слід оцінити на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.