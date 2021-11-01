Кличко направил законопроект о столице на оценку Венецианской комиссии

Мер Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице (№ 2143-3) на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы», — заявил Кличко.

По его словам, этот законопроект необходимо оценить на соответствие ключевым европейским принципам самоуправления.