В окупованому Донецьку без електрики залишилося 10 тисяч мешканців. Відключилося понад 100 підстанцій

В окупованому Донецьку раптово без електрики залишилося 10 тисяч абонентів.
Про це повідомив так званий «мер» міста Олексій Кулемзін.
За його словами, о 13:15 за Києвом сталося автоматичне відключення 64 трансформаторних підстанцій та 63 абонентських підстанцій. Без світла залишилися мешканці Кіровського та Ленінського районів (мікрорайони: Широкий, Блакитний, Зоряний, Мирний, Сонячний).
Причини вимкнення зʼясовуються.
Пізніше Кулемзін повідомив, що частково світла не буде і 2 листопада, але в інших районах міста. «Донецькі міські електричні мережі» проводитимуть ремонтні роботи.
- Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що з 1 листопада імпорту електроенергії з Росії та Білорусі не буде.
- До цього він повідомив, що з 1 листопада Росія зупиняє постачання в Україну енергетичного вугілля. В РФ це пояснили «необхідністю забезпечити власні потреби».