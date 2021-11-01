WhatsApp припинив підтримувати пристрої із застарілими операційними системами

Месенджер WhatsApp з 1 листопада припинив підтримку пристроїв з операційною системою Android 4.0 та iOS 9 і старших.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Користувачі таких пристроїв більше не зможуть отримувати та переглядати повідомлення, зображення та відео. Сервіс пропонує користувачам перейти на підтримуваний пристрій або зберегти історію своїх бесід. З 1 листопада підтримуватимуться пристрої на операційній системах Android, які починаються від версії 4.1, а також систем iOS, починаючи з 10-ї версії.
- WhatsApp з 1 лютого 2020 року перестав працювати на гаджетах з операційними система Android 2.3.7 та iOS 8.
- Раніше повідомлялося, що месенджер WhatsApp виявився вразливим перед шпигунськими програмами, які збирають інформацію про його користувачів.
- Перед цим WhatsApp подала до суду на ізраїльську компанію NSO, звинувативши її в розсилці шпигунського програмного забезпечення журналістам і дипломатам.