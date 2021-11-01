WhatsApp прекратил работу на устройствах с устаревшими операционными системами

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября прекратил поддержку устройств с операционной системой Android 4.0 и iOS 9 и старше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пользователи таких устройств не могут получать и просматривать сообщения, изображения и видео. Сервис предлагает пользователям перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю своих бесед. С 1 ноября будут поддерживаться устройства на операционной системе Android, начинающиеся от версии 4.1, а также систем iOS, начиная с 10-й версии.