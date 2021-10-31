У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим. Що це означає

У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим. По всьому місту дозволена швидкість руху не перевищуватиме 50 км/год.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника КМДА Костянтин Усов.

«В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину», — підкреслив він.

Відповідні знаки приберуть на 7 дорожних ділянках:

Набережне шосе;

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе;

пр. Бажана;

вул. Саперно-Слобідська;

вул. Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул. Електриків;

пр. Шухевича від Північного мосту до вул. Бальзака.

Відповідна норма діятиме з 1 листопада до 1 квітня. Дозволена швидкість у Києві становитиме 50 км/год, окрім тих ділянок, де вона буде нижчою.