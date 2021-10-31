У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим. Що це означає

У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим. По всьому місту дозволена швидкість руху не перевищуватиме 50 км/год.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника КМДА Костянтин Усов.
«В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину», — підкреслив він.
Відповідні знаки приберуть на 7 дорожних ділянках:
- Набережне шосе;
- Наддніпрянське шосе;
- Столичне шосе;
- пр. Бажана;
- вул. Саперно-Слобідська;
- вул. Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул. Електриків;
- пр. Шухевича від Північного мосту до вул. Бальзака.
Відповідна норма діятиме з 1 листопада до 1 квітня. Дозволена швидкість у Києві становитиме 50 км/год, окрім тих ділянок, де вона буде нижчою.
- В Україні з 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху — зʼявляться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.