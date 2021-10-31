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В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. Что это значит

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. По всему городу разрешенная скорость движения не будет превышать 50 км/ч.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

«В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час», — подчеркнул он.

Соответствующие знаки уберут на 7 дорожных участках:

  • Набережное шоссе;
  • Приднепровское шоссе;
  • Столичное шоссе;
  • пр. Бажана;
  • ул. Саперно-Слободская;
  • ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;
  • пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит 50 км/ч, кроме тех участков, где она будет ниже.

  • В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения — появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.