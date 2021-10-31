В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. Что это значит

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. По всему городу разрешенная скорость движения не будет превышать 50 км/ч.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

«В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час», — подчеркнул он.

Соответствующие знаки уберут на 7 дорожных участках:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

пр. Бажана;

ул. Саперно-Слободская;

ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;

пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит 50 км/ч, кроме тех участков, где она будет ниже.