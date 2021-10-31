В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. Что это значит

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим. По всему городу разрешенная скорость движения не будет превышать 50 км/ч.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.
«В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час», — подчеркнул он.
Соответствующие знаки уберут на 7 дорожных участках:
- Набережное шоссе;
- Приднепровское шоссе;
- Столичное шоссе;
- пр. Бажана;
- ул. Саперно-Слободская;
- ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;
- пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.
Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит 50 км/ч, кроме тех участков, где она будет ниже.
- В Украине с 1 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения — появятся новые знаки, дорожная разметка, а также вступят в силу изменения для велосипедистов, которые расширят их права на дороге.