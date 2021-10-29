В Україні з 1 листопада зʼявляться нова розмітка та знаки на дорогах. Набудуть чинності зміни для велосипедистів

В Україні з 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху — зʼявляться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові знаки

Зʼявляться знаки житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту та його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху, автозаправні станції, місце для заряджання електромобілів, платна дорога, острівець безпеки, тощо.

Facebook / Національна поліція України

Facebook / Національна поліція України

Нова розмітка

Зʼявиться розмітка для паркувальних місць уздовж дороги, наближення до кільцевої розвʼязки, позначення «лежачого поліцейського», розмітка перед виходами зі шкіл, покажчики місць концентрації ДТП і так далі. До існуючої вертикальної розмітки додасться жовто-червона. Крім цього, змінено вимоги до крайової дорожньої розмітки.

Велоінфраструктура

В оновлених ПДР дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги та переїзду, регламентуються права та обовʼязки велосипедистів, а також суміжний з ними рух пішоходів та рух осіб із порушенням зору.

Facebook / Національна поліція України