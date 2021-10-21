На українських дорогах з’являться ще 17 камер автоматичної фіксації порушень ПДР: список

На українських дорогах облаштують ще 17 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.
У Львові поставлять дві камери: на вулицях Стрийській та Сихівській. У Вінниці буде чотири камери: дві на вулиці Київській, одна на вулиці Келецькій та одна на проспекті Юності. Також ще одну камеру поставлять у Харкові на вулиці Героїв праці.
Ще одна камера з’явиться у Донецькій області на дорозі H-08 біля села Кальчинівка. Цілих дев’ять камер облаштують у Харківській області на трасах М-03 та М-18, а також дорозі P-46.
- У вересні в МВС повідомляли, що за рік роботи системи автофіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов і сплачено штрафів на більш ніж 259 млн гривень.
- Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень на дорогах запустили 1 червня 2020 року. За перший день роботи камери зафіксували в Києві майже 36 тисяч порушень.