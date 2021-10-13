В Україні запрацювали ще 23 камери автоматичної фіксації порушень ПДР

В Україні з 13 жовтня запрацювали ще 23 комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, на дорогах країни тепер працює понад 200 камер.
Нові 23 комплекси встановили в чотирьох містах і семи областях.
Одна камера запрацювала в Кременчуці, одна в Черкасах, в Луцьку чотири камери, а у Львові три. У Вінницькій, Волинській, Миколаївській та Чернігівській областях встановили по одному приладу, дві камери зʼявилися в Рівненській області, в Запорізькій — три, а в Донецькій — пʼять.
З точним розташуванням нових приладів можна ознайомитися тут.
- У вересні в МВС повідомляли, що за рік роботи системи автофіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов і сплачено штрафів на більш ніж 259 млн гривень.
- Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень на дорогах запустили 1 червня 2020 року. За перший день роботи камери зафіксували в Києві майже 36 тисяч порушень.