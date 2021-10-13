В Україні запрацювали ще 23 камери автоматичної фіксації порушень ПДР

В Україні з 13 жовтня запрацювали ще 23 комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, на дорогах країни тепер працює понад 200 камер.

Нові 23 комплекси встановили в чотирьох містах і семи областях.

Одна камера запрацювала в Кременчуці, одна в Черкасах, в Луцьку чотири камери, а у Львові три. У Вінницькій, Волинській, Миколаївській та Чернігівській областях встановили по одному приладу, дві камери зʼявилися в Рівненській області, в Запорізькій — три, а в Донецькій — пʼять.

З точним розташуванням нових приладів можна ознайомитися тут.