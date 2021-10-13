В Украине заработали еще 23 камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

В Украине с 13 октября заработали еще 23 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает Министерство внутренних дел, на дорогах страны теперь работает более 200 камер.
Новые 23 комплекса установили в четырех городах и семи областях.
Одна камера заработала в Кременчуге, одна в Черкассах, в Луцке четыре камеры, а во Львове три. В Винницкой, Волынской, Николаевской и Черниговской областях установили по одному прибору, две камеры появились в Ровенской области, в Запорожской — три, а в Донецкой — пять.
С точным расположением новых приборов можно ознакомиться здесь.
- В сентябре в МВД сообщали, что за год работы системы автофиксации было составлено более 1,7 миллиона постановлений и уплачено штрафов на более чем 259 млн гривен.
- Систему автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах запустили 1 июня 2020 года. За первый день работы камеры зафиксировали в Киеве почти 36 тысяч нарушений.