ЦВК: Проголосувати на виборах 31 жовтня із електронним паспортом неможливо

Центральна виборча комісія заявила, що для отримання бюлетеня на виборах, які відбудуться у неділю (31 жовтня), необхідно предʼявити паспорт громадянина лише у вигляді книжки чи картки.
У ЦВК зазначили, що окружні та територіальні виборчі комісії не мають пристроїв для зчитування інформації з електронних паспортів. Також додали, що згідно із законом, проведення виборів не віднесено до послуг, для отримання яких може використовуватися електронний паспорт.
- 31 жовтня проміжні вибори депутатів до Ради пройдуть в одномандатних виборчих округах № 184 у Херсонській області та у № 197 у Черкаській області. Цього дня також пройде низка місцевих виборів, зокрема вибори мера Харкова.
- Вибори пройдуть незалежно від карантинних зон. Для голосування COVID-сертифікати не потрібні.