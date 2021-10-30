ЦИК: Проголосовать на выборах 31 октября с электронным паспортом невозможно

Центральная избирательная комиссия заявила, что для получения бюллетеня на выборах, которые пройдут в воскресенье (31 октября), необходимо предъявить паспорт гражданина только в виде книжки или карточки.

В ЦИК отметили, что окружные и территориальные избирательные комиссии не имеют устройств для считывания информации с электронных паспортов. Также добавили, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может использоваться электронный паспорт.