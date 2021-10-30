В Харькове опровергли заявление Радуцкого о необходимости COVID-сертификата на избирательных участках: Нужен только паспорт

Для голосования на выборах мэра Харькова, которые пройдут в воскресенье, 31 октября, жителям города нужен только паспорт гражданина Украины.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Заявление народного депутата Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов вакцинации или тестов на коронавирус, является провокацией и направлено на срыв выборов в Харькове», — отметили в горсовете.

Также в ведомстве заверили, что на всех избирательных участках будут приняты необходимые противоэпидемиологические меры.

К тому же на 41 участке, которые откроют в школах, можно будет с 9:00 до 18:00 привиться от коронавируса вакцинами CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca.

«Городской совет призывает харьковчан не верить слухам и прийти завтра на выборы, чтобы отдать голос за своего кандидата. Для этого нужен только один документ — паспорт», — добавили в горсовете.