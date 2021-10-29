На избирательные участки 31 октября будут пускать исключительно с COVID-сертификатом или отрицательным тестом

Во время внеочередных выборов мэра Харькова на участки будут пускать исключительно граждан, которые вакцинированы или имеют негативный тест на коронавирус.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он отметил, что согласно закону, избирателей будут проверять на наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.
«По закону должны проверять. Либо COVID-сертификаты, либо ПЦР-тесты, либо тесты на антиген», — заявил глава комитета.
В воскресенье, 31 октября, спустя почти год после смерти Геннадия Кернеса в Харькове пройдут выборы мэра. Главные кандидаты на это место — Михаил Добкин и действующий и. о. мэра Игорь Терехов.
Также промежуточные выборы в Верховную Раду пройдут на округах № 183 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области.
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