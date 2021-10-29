На избирательные участки 31 октября будут пускать исключительно с COVID-сертификатом или отрицательным тестом

Во время внеочередных выборов мэра Харькова на участки будут пускать исключительно граждан, которые вакцинированы или имеют негативный тест на коронавирус.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что согласно закону, избирателей будут проверять на наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.

«По закону должны проверять. Либо COVID-сертификаты, либо ПЦР-тесты, либо тесты на антиген», — заявил глава комитета.