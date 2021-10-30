В Амстердамі запустили безпілотне водне таксі

В Амстердамі (Нідерланди) почало працювати безпілотне водне таксі, яке курсує каналами.

Про це повідомляє TechCrunch.

Безпілотні човни Roboat пройшли успішне тестування влітку і зараз почали працювати постійно.

В одному човні може розміститися до пʼяти пасажирів. Один Roboat здатен працювати від 12 до 24 годин без зарядки (залежно від вантажопідйомності) і розвивати швидкість до 6 км/год. Визначає маршрут Roboat за допомогою лідара, GPS та кількох панорамних камер на 360 градусів.

Крім цього, Roboat можна використовувати для збирання сміття та доставки товарів.