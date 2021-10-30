В Амстердаме запустили беспилотное водное такси

В Амстердаме (Нидерланды) начало работать беспилотное водное такси, которое курсирует по каналам.

Об этом сообщает TechCrunch.

Беспилотные лодки Roboat прошли успешное тестирование летом и теперь начали работать на постоянной основе.

В одной лодке может разместится до пяти пассажиров. Одна Roboat способна работать от 12 до 24 часов без зарядки (в зависимости грузоподъемности) и развивать скорость до 6 км/час. Определяет маршрут Roboat с помощью лидара, GPS и нескольких панорамных камер на 360 градусов.

Кроме этого, Roboat можно использовать для сбора мусора и доставки товаров.