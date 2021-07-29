В Украине впервые протестировали доставку почты беспилотником

Компания «Новая почта» впервые протестировала доставку почты с помощью беспилотника. Утром 29 июля он вылетел с аэродрома в Киеве и в 12 часов дня прилетел в Харьков.

Об этом сообщается в Facebook компании.

Беспилотник преодолел расстояние в 480 километров. Средняя высота полета составляла около 300 метров.

«Конечно, все это на этапе тестирования. Следующий, не менее впечатляющий маршрут, состоится в августе. Надеемся, что как можно скорее такой вид доставки станет доступным каждому», — рассказали в компании.

Вечером беспилотник отправился назад из Харькова в Киев. Все это время им управляет оператор.