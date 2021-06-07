Впервые в истории беспилотник заправил в небе самолет. Boeing показала видео

Впервые в истории беспилотный летательный аппарат смог заправить в воздухе самолет. 4 июня во время испытательного полета БПЛА-топливозаправщик MQ-25 Stingray американской компании Boeing дозаправил палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet.
Об этом сообщает пресс-служба Boeing, опубликовав видео заправки.
«Это историческое событие — заслуга нашей совместной команды Boeing и ВМС [Военно-морских сил США], которая делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить флоту критически важные возможности дозаправки MQ-25», — заявила президент Boeing Defense, Space & Security Линн Карет.
MQ-25 является важной частью интеграции беспилотных систем в палубную авиацию флота. Беспилотник уже выполнил 25 полетов тестовых полетов и его испытания выходят на финишную прямую. До 2024 года ВМС должны получить четыре единицы MQ-25.
Издание The Seattle Times пишет, что в целом флот планировал потратить $9,5 млрд на производство этих БПЛА.
- Беспилотный заправщик был представлен Boeing еще в 2017 году, хотя почти был готов еще в 2014 году. Изначально Stingray разрабатывался как ударный разведчик, но в феврале 2016 года Пентагон решил превратить его в топливозаправщик с ограниченными разведывательными функциями.
- В апреле экспериментальный боевой беспилотник XQ-58A Valkyrie впервые выполнил в полете запуск дрона. «Валькирия» — это высокоскоростной БПЛА для поддержки боевых истребителей, и подобные испытания на рабочей скорости проходили впервые.