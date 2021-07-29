В Україні вперше протестували доставку пошти безпілотником

Компанія «Нова пошта» вперше протестувала доставку пошти за допомогою безпілотника. Уранці 29 липня він вилетів з аеродрому в Києві та о 12 годині дня прилетів до Харкова.
Про це повідомляють у Facebook компанії.
Безпілотник подолав відстань у 480 кілометрів. Середня висота польоту становила близько 300 метрів.
«Авжеж, усе це на етапі тестування. Наступний, не менш вражаючий маршрут, відбудеться в серпні. Сподіваємось, що якомога скоріше такий вид доставки стане доступним кожному», — розповіли в компанії.
Увечері безпілотник вирушив назад із Харкова до Києва. Увесь цей час ним керує оператор.
- Уперше в історії безпілотний літальний апарат зміг заправити літак у повітрі. Під час випробувального польоту 4 червня БПЛА-паливозаправник MQ-25 Stingray американської компанії Boeing дозаправив палубний штурмовик F/A-18 Super Hornet.