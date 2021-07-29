В Україні вперше протестували доставку пошти безпілотником

Компанія «Нова пошта» вперше протестувала доставку пошти за допомогою безпілотника. Уранці 29 липня він вилетів з аеродрому в Києві та о 12 годині дня прилетів до Харкова.

Про це повідомляють у Facebook компанії.

Безпілотник подолав відстань у 480 кілометрів. Середня висота польоту становила близько 300 метрів.

«Авжеж, усе це на етапі тестування. Наступний, не менш вражаючий маршрут, відбудеться в серпні. Сподіваємось, що якомога скоріше такий вид доставки стане доступним кожному», — розповіли в компанії.

Увечері безпілотник вирушив назад із Харкова до Києва. Увесь цей час ним керує оператор.