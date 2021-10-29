У Латвії проросійського журналіста засудили до позбавлення волі за розпалювання ворожнечі

У Ризі, столиці Латвії, російськомовного журналіста Юрія Алексєєва засудили до одного року та двох місяців позбавлення волі за розпалювання ворожнечі та дитячу порнографію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Термін — не умовний, а саме з реальною відсидкою. Поки що — на волі», — написав Алексєєв та запевнив, що оскаржуватиме вирок.

На думку журналіста, справа є сфабрикована, бо у Латвії нібито «пройшла команда «мочити» російських журналістів.

Зазначимо, у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі Алексєєва звинуватили за коментарі у соцмережах з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017-го.

Згідно з даними слідства, під час обшуків у журналіста знайшли патрони до пістолета та матеріали з дитячою порнографією.