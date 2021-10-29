У Латвії проросійського журналіста засудили до позбавлення волі за розпалювання ворожнечі

У Ризі, столиці Латвії, російськомовного журналіста Юрія Алексєєва засудили до одного року та двох місяців позбавлення волі за розпалювання ворожнечі та дитячу порнографію.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Термін — не умовний, а саме з реальною відсидкою. Поки що — на волі», — написав Алексєєв та запевнив, що оскаржуватиме вирок.
На думку журналіста, справа є сфабрикована, бо у Латвії нібито «пройшла команда «мочити» російських журналістів.
Зазначимо, у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі Алексєєва звинуватили за коментарі у соцмережах з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017-го.
Згідно з даними слідства, під час обшуків у журналіста знайшли патрони до пістолета та матеріали з дитячою порнографією.
- Юрій Алексєєв є одним із найвідоміших російськомовних журналістів у Латвії, був головним редактором газет «Бізнес&Балтія» та «Комерсант Baltic», а також журналу «Бізнес.Lv». Також був депутатом Ризької думи від об’єднання «За права людини в єдиній Латвії» (2005—2009 роки). Зараз очолює сайт Imhoclub.lv. Поліція безпеки Латвії називала Imhoclub.lv сайтом, який «грає певну роль у зміцненні російського інформаційного впливу в Латвії», та вважає, що ресурс фінансують із Росії.
- У травні в Ризі заочно засудили члена Націонал-більшовицької партії Бенеса Айо до двох років і шести місяців вʼязниці за заклики до ліквідації державної незалежності Латвії. Чоловік воював на Донбасі на боці бойовиків «ЛНР» та «ДНР» , а у 2020 році Росія надала йому політичний притулок.
- Улітку 2020 Сейм Латвії дозволив NEPLP анулювати дозвіл на мовлення та ретрансляцію каналів, якщо їхні власники перебувають під санкціями ЄС. Під заборону одразу ж потрапили канали групи RT. 8 лютого NEPLP заборонила на один рік трансляцію телеканалу «Россия РТР» на території країни через мову ненависті щодо України.