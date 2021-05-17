У Ризі засудили до вʼязниці «більшовика» і бойовика «ЛНР», який закликав ліквідувати незалежність Латвії

У Ризі суд Відземського передмістя заочно засудив члена Націонал-більшовицької партії Бенеса Айо до двох років і шести місяців вʼязниці за заклики до ліквідації державної незалежності Латвії. Чоловік воював на Донбасі на боці бойовиків «ЛНР» та «ДНР» , а у 2020 році Росія надала йому політичний притулок.

Про це повідомляє Delfi.

Чоловіка визнали винними за статтями про заклик до насильницького повалення влади, про заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

У розшук Бенеса Айо оголосили у лютому 2015 року. ЗМІ писали, що він перебував на території окупованої Луганської області і брав активну участь в бойових діях на боці терористів «ЛНР» та «ДНР»