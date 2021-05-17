В Риге приговорили к тюрьме «большевика» и боевика «ЛНР», который призывал ликвидировать независимость Латвии

В Риге суд Видземского предместья заочно приговорил члена Национал-большевистской партии Бенеса Айо к двум годам и шести месяцам тюрьмы за призывы к ликвидации государственной независимости Латвии. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков «ЛНР» и «ДНР», а в 2020 году Россия предоставила ему политическое убежище.

Об этом сообщает Delfi.

Мужчину признали виновными по статьям о призыве к насильственному свержению власти, о призыве к ликвидации государственной независимости и призыве к подрыву территориальной целостности Латвии.

В розыск Бенеса Айо объявили в феврале 2015 года. СМИ писали, что он находился на территории оккупированной Луганской области и принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов «ЛНР» и «ДНР».