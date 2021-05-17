В Риге приговорили к тюрьме «большевика» и боевика «ЛНР», который призывал ликвидировать независимость Латвии

В Риге суд Видземского предместья заочно приговорил члена Национал-большевистской партии Бенеса Айо к двум годам и шести месяцам тюрьмы за призывы к ликвидации государственной независимости Латвии. Мужчина воевал на Донбассе на стороне боевиков «ЛНР» и «ДНР», а в 2020 году Россия предоставила ему политическое убежище.
Об этом сообщает Delfi.
Мужчину признали виновными по статьям о призыве к насильственному свержению власти, о призыве к ликвидации государственной независимости и призыве к подрыву территориальной целостности Латвии.
В розыск Бенеса Айо объявили в феврале 2015 года. СМИ писали, что он находился на территории оккупированной Луганской области и принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов «ЛНР» и «ДНР».
В начале 2020 года Бенеса задержали в России, куда он прибыл поддержать местных активистов, протестовавших против мусорного полигона в Шиесе (Архангельская область). На автовокзале к нему подошел сотрудник полиции и сообщил, что тот находится в федеральном розыске в России — в ноябре 2019 года Латвия объявила его в розыск по линии Интерпола через военную «деятельность» на Донбассе и призывы к свержению государственного строя Латвии.
Россия отказалась выдать его Латвии и предоставила в конце октября 2020 года политическое убежище.
Отметим, что Бенес Айо известный также как «Черный Ленин». Он родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. С 1998 года был членом Национал-большевистской и Коммунистической партии Великобритании (марксистско-ленинской). Кроме того, что он боевик «Л/ДНР», он еще и поддерживал «русскую весну» в Крыму.
В Латвии он с 2014 года принимал участие в нескольких демонстрациях против внешней политики страны в отношении России и за отставку министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса.
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