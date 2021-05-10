В Бразилии за хранение наркотиков и оружия задержали Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков

Бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне поддерживаемой Россией группировки «ДНР», задержали на родине за хранение наркотиков и боеприпасов.

Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Полицейский патруль остановил 36-летнего Лусварги вместе с еще одним 25-летним местным жителем в муниципалитете Президенти-Пруденти. Сначала бывший боевик «ДНР» давал ложные показания о себе. Но местный житель признался полицейским, что хотел купить у Лусварги марихуану.

В доме бывшего боевика нашли 25 килограммов марихуаны, вещество, похожее на кокаин, и 350 патронов. Уже на допросе он признался, что хранит дома наркотики и патроны якобы по просьбе неизвестных лиц. За это, по его словам, ему платили 3 000 реалов в месяц (около 570 долларов).

Лусварги также рассказал, что вернулся в Бразилию месяц назад и искал работу в Президенти-Пруденти.

Что известно о Лусварги?

Гражданин Бразилии, бывший военный Французского легиона, а также служащий бразильской полиции. В 2014 году через Москву прибыл на оккупированный Донбасс, где присоединился к формированию боевиков «ЛНР» «Призрак». Лусварги возглавлял отряд «Викинг», сформированный из иностранцев.

В октябре 2016 года сотрудники столичной прокуратуры и Главного управления СБУ в Киеве задержали Лусварги в аэропорту «Борисполь». 25 января 2017 года Печерский районный суд города Киева вынес ему приговор — 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако уже через полгода, в августе, Апелляционный суд Киева отменил приговор Печерского суда и отправил дело на новое рассмотрение.

В конце апреля 2018 года журналисты обнаружили Лусварги в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП). Это вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. В мае того же года активисты националистических организаций «С14», «Национальные дружины» и партии «Национальный корпус» задержали Рафаэля Лусварги и привели его к зданию Службы безопасности Украины в Киеве.

2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований. В том же году его передали боевикам при обмене.